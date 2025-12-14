حملة صباحية مفاجئة تسفر عن إزالة سلم مخالف وضبط إشغالات وإيقاف أعمال بناء بالغردقة

نفّذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة مكبرة ومفاجئة صباح اليوم، تزامنًا مع العطلة الرسمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بشأن التصدي الفوري لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء والإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

واستهدفت الحملة مناطق الإنتر – مجاويش – شارع النصر، بقيادة اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، وأسفرت عن نتائج حاسمة تمثلت في إزالة سلم مخالف بمنطقة الإنتر كان يشكل تعديًا على الطريق العام ويعيق حركة المواطنين.

وضبطت الحملة حالتي إشغال طريق بمنطقة مجاويش دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب ضبط حالة إشغال لأحد محال الورد بشارع النصر بعد استغلاله الرصيف والطريق العام بالمخالفة للقانون، مما تسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوقفت الأجهزة التنفيذية بالحي أعمال بناء بأحد الفيلات بمنطقة الإنتر لمخالفتها التراخيص الصادرة، في إطار تطبيق القانون ومنع أي مخالفات بنائية أو تعديات مستقبلية.

وأكد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة أن الحي مستمر في تنفيذ الحملات المفاجئة، خاصة خلال العطلات الرسمية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو إشغالات تعيق الحركة أو تشوه المظهر العام، وأن تطبيق القانون يتم بكل حزم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.