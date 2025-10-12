محمد صبحي يتوج ببرونزية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

نجح محمد صبحي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي في تحقيق الميدالية البرونزية بمنافسات وزن 88 كجم ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية وتستمر حتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري لأول مرة في القارة الأفريقية.

وتمكن صبحي من رفع وزن 227 كجم ليضمن بذلك احتلاله المركز الثالث في الترتيب خلف كل من "بانبان يان" بطل الصين صاحب الذهبية برصيد 244 كجم، و الإيراني "روحالله روستاني" صاحب الفضية بعد أن رفع 243 كجم.

وكانت المنافسات قد شهدت أيضا مشاركة مظهر تمام لاعب منتخب مصر الذي جاء في المركز السابع بالتصنيف العام بعد رفع وزن 208 كجم بالإضافة إلى إسلام محمد الذي شارك في المجموعة الثانية وجاء بالمركز التاسع في الترتيب العام بعد رفع 200 كجم.



يذكر أن منافسات الكبار قد انطلقت أمس السبت والتى تستمر حتى 17 أكتوبر الجاري ، على أن تُختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، يوم 18 من نفس الشهر، يليها حفل الختام.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

وكانت منافسات الناشئين قد أقيمت اول يومين من منافسات البطولة وحقق خلالها لاعبو المنتخب الوطني عدد 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.