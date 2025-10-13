أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضي امولا من اللاعبين في البنك الأهلي

فجر أحمد ياسر لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق مفاجاة بشأن طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي .



وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: طارق مصطفي كان يتقاضي امولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لإشراكهم في المباريات.



واضاف: هذا الأمر أنا شاهد وأعلمه جيدا ومن بعض اللاعبين في صفوف فريق البنك الاهلي.



وواصل: منتخب مصر مع حسام حسن افضل من روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق ولا يوجد مقارنة بين المدربين .



وأردف: حسام حسن يريد أن ينزل بمعدل الأعمار السنية في منتخب مصر وهذا شئ جيد للغاية.