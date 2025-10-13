قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضي امولا من اللاعبين في البنك الأهلي

طارق مصطفي
طارق مصطفي
رباب الهواري

فجر أحمد ياسر لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق مفاجاة بشأن طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي .


وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: طارق مصطفي كان يتقاضي امولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لإشراكهم في المباريات.


واضاف: هذا الأمر أنا شاهد وأعلمه جيدا ومن بعض اللاعبين في صفوف فريق البنك الاهلي.


وتابع: اعلم تماما ان طارق مصطفي كان يتقاضي امولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لإشراكهم في المباريات.

وواصل: منتخب مصر مع حسام حسن افضل من روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق ولا يوجد مقارنة بين المدربين .


وأردف: حسام حسن يريد أن ينزل بمعدل الأعمار السنية في منتخب مصر وهذا شئ جيد للغاية.

أحمد ياسر أخبار الرياضة

