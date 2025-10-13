نجم الكرة المصرية السابق: الروح والإصرار سر تأهل منتخب مصر لكأس العالم

كشف فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبين عملوا بكل جدية حتى حققوا حلم التأهل إلى كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف الكبير.

وقال جعفر في مداخلة هاتفية خلال برنامج «نمبر وان»، المذاع على قناة cbc، إن المنتخب يستعد بقوة للمباريات القادمة من خلال برنامج إعداد شامل، يهدف إلى رفع مستوى اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مضيفًا أن الجهاز الفني يولي اهتمامًا خاصًا بجميع التفاصيل من أجل الوصول لأفضل جاهزية ممكنة.



وختم أن الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود ودعم الجماهير والمؤسسات الرياضية، مؤكدًا أن روح الحماس والإصرار لدى اللاعبين تبشر بمستقبل مشرق لكرة القدم المصرية.



وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.