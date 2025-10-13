نجم الأهلي السابق: التأهل للمونديال إنجاز كبير ولكن علينا أن نعمل على التتويج ببطولة كأس الأمم

يري ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 انجاز كبير .

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور»: "على حسام حسن، أن ينسى حاليًا التأهل إلى كأس العالم، ويبدأ التخطيط والتركيز على بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب".



وأضاف ريان: "التأهل للمونديال بالتأكيد إنجاز كبير، ولكن علينا أن نعمل على التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية وهي الأهم حاليًا".

واختتم: "علينا الإعداد لها بشكل جيد، ويجب على حسام حسن أن ينظر لكل اللاعبين لتكوين قائمة كبيرة تنافس على اللقب".



وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.