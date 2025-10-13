قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمدي الوزير : أنا بخير ولا صحة لشائعة تعرضي للقتل
الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد الأقصى أجرها مضاعف
173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: التأهل للمونديال إنجاز كبير ولكن علينا أن نعمل على التتويج ببطولة كأس الأمم

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

يري ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 انجاز كبير .

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور»: "على حسام حسن، أن ينسى حاليًا التأهل إلى كأس العالم، ويبدأ التخطيط والتركيز على بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب".


وأضاف ريان: "التأهل للمونديال بالتأكيد إنجاز كبير، ولكن علينا أن نعمل على التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية وهي الأهم حاليًا".

واختتم: "علينا الإعداد لها بشكل جيد، ويجب على حسام حسن أن ينظر لكل اللاعبين لتكوين قائمة كبيرة تنافس على اللقب".


وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.

ياسر ريان نجم النادي الأهلي الأهلي منتخب مصر الأول لكرة القدم كأس العالم نهائيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

حمدي الوزير

محامي حمدي الوزير يطمئن جمهوره: يتمتع بصحة جيدة وما أشيع مجرد شائعات

ابنه هيفاء وهبي

ابنة هيفاء وهبي تنفي شائعة زواجها.. تفاصيل

شيرين وحميده

طرح بوستر فيلم "الشكوي 713317” قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد