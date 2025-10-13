مصر في المونديال: الألعاب النارية تضيء سماء إستاد القاهرة

شهد استاد القاهرة الدولي مساء الأحد إلى احتفالات اجواء لوحة فنية مبهرة، بعدما شهدت المدرجات عرضًا مذهلًا للألعاب النارية عقب صافرة نهاية مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، ضمن ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ورغم أن المنتخب المصري كان قد ضمن تأهله رسميًا إلى المونديال منذ الجولة الماضية، فإن الجماهير لم تفوّت فرصة الاحتفال مجددًا، بعد فوز الفراعنة بهدف نظيف في آخر جولات التصفيات.

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.

وضم تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو: "حراسة المرمى محمد صبحي، والدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، وفي الوسط مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه، وثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، ومصطفى محمد".

بينما جاء في قائمة بدلاء مصر كل من: "مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".