نادر السيد: بطولة أمم أفريقيا 98 وحدت جميع المصريين

استرجع الكابتن نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، ذكريات الفوز التاريخي ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998 تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري، مؤكداً أن هذا الإنجاز كان له طابع خاص لأنه وحّد جميع المصريين. جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc".

وأوضح السيد أنه على الرغم من فخره الكبير بالبطولات التي حققها مع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، إلا أن الفوز ببطولة مع منتخب مصر يمثل حدثاً قومياً يجمع كل الجماهير باختلاف انتماءاتها، متابعا: "عندما تحقق بطولة مع منتخب مصر، تكون الفرحة لكل المصريين، وهذا ما يجعلها ذكرى غالية".

وكشف السيد عن كواليس البطولة التي أقيمت في بوركينا فاسو، مشيراً إلى أن المنتخب لم يكن مرشحاً للفوز على الإطلاق، وهو ما جعل الإنجاز أكبر.

وأضاف: "لم يتوقع أحد فوزنا بالبطولة، وهو ما ضاعف من حجم الفرحة، و استقبلنا استقبالاً حافلاً في المطار، وكرمنا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان حدثاً عظيماً تحت قيادة الكابتن الجوهري رحمه الله".

وعن إنجازه الشخصي في البطولة، ذكر نادر السيد أنه حصل على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة، حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد طوال المنافسات، والذي أحرزه النجم المغربي مصطفى حجي.

وأكد أن البطولات هي التي تبقى في ذاكرة الجماهير وتخلد اسم اللاعب في تاريخ بلاده.