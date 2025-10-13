قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

شايفة فرحة الدنيا في عينيك.. هاجر الشرنوبي تنعى صالح الجعفراوي

هاجر الشرنوبي
هاجر الشرنوبي
يمنى عبد الظاهر

نعت الفنانة هاجر الشرنوبي، الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، الذي ارتقى اليوم في غزة.

وكتبت هاجر الشرنوبي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، الذي استشهد أثناء تغطيته الأحداث في غزة، معبرة عن حزنها العميق لفقدانه».

وأضافت: «لاحول ولاقوة إلا بالله لسه شايفة فرحة الدنيا في عينيك من يومين في الفيديو إيه وجع القلب ده مش عارفة أكتب أي حاجة، طلبتها ونولتها، هتوحشنا جدًا، وهيوحشنا وشك البشوش رغم كل الصعاب، إن لله وإن إليه راجعون، الشهيد / صالح الجعفراوي، مع السلامة يا صالح».

استشهد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي أثناء قيامه بتغطية الأحداث الميدانية في مدينة غزة، ليترك فراغًا كبيرًا في الوسط الإعلامي الفلسطيني، كان الجعفراوي معروفًا بشجاعته وإصراره على نقل الحقيقة من قلب الميدان، مصورًا معاناة المدنيين والصراعات اليومية، حتى أصبح صوتًا موثوقًا ومؤثرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

