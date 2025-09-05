هاجر الشرنوبي تكشف كواليس شخصيتها في ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند

تألقت الفنانة هاجر الشرنوبي في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حكاية هند.

وقالت هاجر الشرنوبي في تصريحات لصدي البلد: "قدمت شخصية آية شقيقة هند وبتخاف عليها جدا و دائما معاها الشخصية تحمل ابعاد إنسانية خاصه و عددا من المشاهد المؤثرة منها مشهد "عمود النور" عند باب العمارة في أجواء يغلب عليها الغموض والإثارة.

و أضافت هاجر الشرنوبي" مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند مختلف و مميز حلقات قصيرة و مشوقة و يسيطر علي الحكاية غموض و لكن فيها تشويق.



تابعت هاجر الشرنوبي سعيدة بنجاح المسلسل و تصدره التريند مسلسل إجتماعي مهم و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية.



يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، الفنان القدير عزت زين ، عزوز عادل ، من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد،