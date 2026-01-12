قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وفاة شاب أثناء سجوده والمأساة تضرب أسرته قبل زفافه بيومين

برنامج تفاصيل
برنامج تفاصيل

في حادثة صادمة أثرت على أسرة شابة في مصر، توفي شاب فجأة أثناء أداء صلاة المغرب داخل محل عمله، مخلفًا وراءه صدمة وحزنًا عميقًا بين أهله وأصدقائه، خصوصًا وأنه كان على مشارف الزواج.

وقال محمد النوبي، والد الشاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، إن نجله كان يستعد لإقامة زفافه، وكانت شقته جاهزة بالكامل لاستقبال حياته الجديدة. وأضاف الأب: “الأسرة تعيش صدمة كبيرة، والدته والعروس لا تصدقان ما حدث.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأكد النوبي أن نجله كان شخصًا ملتزمًا بصلاة الفرض ومواظبًا عليها، موضحًا: “والله ما بيسيبش فرض بفرضه.. وحسن خاتمته ووفاته أثناء السجود هما ما يصبراننا على هذا الفقد الكبير”.

وأشار الأب إلى أن اللحظات الأخيرة كانت عادية، إذ كان الشاب قد طلب قبلها بساعة إعداد وجبته المفضلة، وكانت الأسرة على موعد معه لتناول الطعام، لكن دقائق قليلة فصلت بين اتصالاته العادية ووفاته المفاجئة. وأضاف: “هو ده اللي مصبرنا عليه.. إنه مات وهو بيسجد لربنا”.

الإعلامية نهال طايل قدمت تعازيها للأسرة في البرنامج، داعية للفقيد بالرحمة وحسن الخاتمة، قائلة: “اللهم اجعل خاتمته خيرًا وارزقه الفردوس الأعلى”.

الواقعة أثارت حزناً واسعاً بين أصدقاء الضحية وزملائه في العمل، الذين وصفوه بأنه شاب طيب، ملتزم، ويحظى بمحبة الجميع، وكان حلمه بداية حياة جديدة مع عروسه قريبًا قبل أن تفجعه المنية في لحظة مؤثرة للجميع.

صدمة صدى البلد2 نهال طايل وفاة حزن

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
الرضع
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
