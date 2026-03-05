محمد فريد يعلن إنشاء صندوق استثماري جديد لدعم الشركات الناشئة

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.



وأكد الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري جديد تحت مسمى "VCs Pack" تشارك من خلاله الدولة كمستثمر مشارك مع صناديق رأس المال المخاطر في الشركات الواعدة.



وأوضح أن إنشاء هذا الصندوق يأتي بهدف معالجة نقص المستثمرين المؤسسيين الذين يضخون استثمارات طويلة الأجل في السوق المصرية، بما يدعم نمو الشركات الناشئة ويعزز قدرتها على التوسع.

ولفت إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية في أفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة وفقًا لتقرير Magnet، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية في هذا المجال.