شاب يتوفى أثناء سجوده في صلاة المغرب: والد الضحية يروي اللحظات الأخيرة

شهد أحد المحلات في مصر حادثًا مأساويًا، حيث توفي شاب فجأة أثناء أدائه لصلاة المغرب داخل مكان عمله، في لحظة صادمة لجميع من عرفوه.

وكشف محمد النوبي، والد الشاب، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لابنه، موضحًا أن الخبر أصابه صدمة كبيرة، إذ كان الابن يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية. وقال النوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2: “كان في حالة طبيعية قبل ساعة فقط من الوفاة، طلب من والدته إعداد أكلة يحبها، وكان يحب المحشي”.

وأضاف والد الضحية أن ابنه اتصل به قبل وفاته بوقت قصير ليخبره بأنه في طريقه للمنزل لتناول الطعام معًا، لكن بعد ربع ساعة فقط وصلته الصدمة بخبر وفاته.

وأوضح النوبي أن ابنه كان مخلصًا في أداء صلواته ومتمسكًا بها، قائلاً: “والله ما بيسيبش فرض بفرضه.. كان دايمًا محافظ على صلاته”، مؤكداً أن سجوده وقت الوفاة وحسن أخلاقه يمثلان مصدر عزاء له ولأسرته.

وأشار والد الشاب إلى أن أول من لاحظ الواقعة كان ابن شقيقه، الذي رآه يسقط أثناء الصلاة، ما دفعهم إلى نقله بسرعة إلى المستشفى، لكن الأطباء أكدوا وفاته فور وصوله.

الواقعة أثارت حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في العمل، حيث وصفوه بأنه شاب ملتزم، طيب الأخلاق، ويحب مساعدة الآخرين.