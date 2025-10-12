بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

نشرت الصفحة الرسمية للصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، على "فيس بوك " لقطات من تشييع جثمانه مرتدي زيه الصحفي، و ذلك بعد استشهاده، منذ قليل، برصاص مسلحين في غزة.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الحزن عقب تداول أنباء عن استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، حتى أكد الخبر زميله عبد العطار عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

أكد الصحفي الفلسطيني عبد العطار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، منذ قليل، انقطاع الاتصال بصالح الجعفراوي، و لكنه في بداية الأمر لم يعلن استشهاده، حيث نشر قائلا: «الزميل والصديق صالح الجعفراوي مقطوع الاتصال معه منذ ساعات، أثناء التغطية الإعلامية في مدينة غزة، ولا توجد أي معلومات حقيقية عن مصيره دعواتكم له ونسأل اللّه له السلامة».

ثم عاد وأكد خبر استشهاد صالح الجعفراوي خلال تغطية إعلامية في مدينة غزة عبر منشور آخر على " انستجرام"، حيث أبدى حزنا كبيرا على فراقه ناشرا عددا من الصور التي تجمعهما معا.

و أكدت مصادر صحفية أنه تم اختطاف "الجعفراوي" لفترة ثم تم العثور على جثته متوفيا، و تبين أنه تلقى 7 رصاصات أودت بحياته.