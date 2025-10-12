مسئولة أممية: الهجوم المدمر على الأطفال والعائلات النازحة في السودان أمر مثير للغضب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير تفيد بوقوع الهجوم على منشأة تؤوي عائلات نازحة جراء الصراع الدائر في السودان ، فيما أفادت التقارير بإصابة 21 طفلا آخرين.



وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل -في تصريح نقله مركز أنباء الأمم المتحدة- "هذا الهجوم المدمر على الأطفال والعائلات النازحة بالفعل والتي تبحث عن الأمان أمر مثير للغضب".



وأضافت: "إن قتل وإصابة الأطفال يعد انتهاكا جسيما لحقوقهم، والهجمات على المدنيين في أماكن يفترض أن توفر لهم الأمان والملجأ هو أمر لا يطاق".



ووفقا لتقارير إعلامية، قتل ما يصل إلى 60 شخصاً في هجوم أمس شنته قوات الدعم السريع.

وفي أعقاب الهجمات، جددت اليونيسف دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار وتوفير ممر آمن للمدنيين الفارين من العنف ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين، فضلا عن محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين.