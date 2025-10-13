اليوم .. منافسات قوية لمنتخب مصر ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

يخوض منتخب رفع الأثقال البارالمبى منافسات قوية اليوم، الإثنين، في بطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة الإدارية وتستمر حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بمشاركة 72 دولة من مختلف انحاء العالم .

ويشهد اليوم منافسات أوزان 72 كجم و 65 كجم على مستوى الرجال ، ووزن 73 كجم للسيدات ، حيث يخوض طه عادل منافسات وزن 72 كجم، و شريف عثمان وحسام جمعة و فؤاد السيد بمنافسات وزن 65 كجم، و على مستوى وزن 73 سيدات فتشارك أمل حنفى.

و نجح لاعبو المنتخب في تحقيق ميداليتين أمس في منافسات الكبار، حيث توج محمد صبحى بفضية وزن 88كجم ، ومحمد المنياوى بذهبية وزن 59 كجم، بينما اكتفت نوال الرفاعى بالمركز السادس في البطولة، وفى اليوم السابق حققت صفاء حسن المركز الرابع.

كما احتل محمود صبرى المركز الخامس بعد أن نجح في رفع 203 كجم، بالإضافة إلى تتويجه ببرونزية المجموع بعد رفع 597 كجم.

وكانت منافسات الناشئين قد أقيمت أول يومين من منافسات البطولة وحقق خلالها لاعبو المنتخب الوطني عدد 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

حصل على الميداليات الذهبية كل من محمد عبدالمغيث في منافسات وزن 54 كجم، وعبدالرحمن الدسوقي في منافسات وزن 59 كجم، وحبيبة أحمد في منافسات وزن 79 كجم.

وفاز بالميداليات الفضية سلمى يحيى في وزن 50 كجم، وتُقى حسين في وزن 50 كجم، ومحمد عبده في وزن 54 كجم، وساهر مصطفى في وزن 65 كجم، ومحمود صبحي في وزن 88 كجم، وعمّار أبو زيد في فوق وزن 107 كجم، وأحمد مؤمن في وزن فوق 107 كجم، ورضوى عبدالمحسن في وزن 61 كجم.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب شهد سمير في وزن 41 كجم، ومحسن سالم في وزن 54 كجم.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.