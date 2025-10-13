قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تصفيات المونديال.. بن رمضان في نزهة كروية مع منتخب تونس أمام ناميبيا

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

يستضيف منتخب تونس نظيره ناميبيا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة تونس وناميبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي”.

تونس ضد ناميبيا

ويدخل منتخب تونس مباراة اليوم دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، في وقت سابق.

ويتواجد محمد علي بن رمضان، نجم النادي الأهلي، على رأس قائمة تونس لمواجهة ناميبيا.

في المقابل، يدخل منتخب ناميبيا مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملاً في التأهل إلى الملحق القاري.

ترتيب المجموعة التاسعة

 

1. تونس – 25 نقطة.
2. ناميبيا – 15 نقطة.
3. ليبيريا – 14 نقطة.
4. مالاوي – 10 نقاط.
5. غينيا الاستوائية – 10 نقاط.
6. ساو تومي وبرينسيب – بلا نقاط.

قواعد التأهل للمونديال


ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.

تونس ناميبيا كأس العالم 2026 مباراة تونس وناميبيا محمد علي بن رمضان

