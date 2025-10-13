توسع عمراني بمشروع ضخم في أسيوط لتخفيف الكثافة السكانية عن المدينة

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته للمحافظة التي تتضمن جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمشروعات التنموية، لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل بها.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

اهتمام الدولة بتنمية الصعيد

ورحب محافظ أسيوط بوزير الإسكان والوفد المرافق، مؤكداً أن اهتمام الدولة بتنمية الصعيد يظهر بوضوح في حجم المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الإسكان وتوصيل المرافق وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن مشروعات مدينتي "ناصر الجديدة" و"أسيوط الجديدة" تمثلان نموذجاً للتوسع العمراني المخطط وتخفيف الكثافة السكانية عن مدينة أسيوط.

من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بزيارة المحافظة، مشيداً بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في مشروعات الإسكان ومرافق المياه والصرف الصحي مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة التنفيذ ميدانياً وتذليل العقبات بالتعاون مع الأجهزة المحلية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في صعيد مصر، موضحاً أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير المدن القائمة واستكمال البنية التحتية بالمدن الجديدة وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير الميدانية تفقد مشروعات "سكن كل المصريين" بمدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة (الهضبة)، إلى جانب زيارة عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي أبوتيج والفتح، كما يعقد الوزير لقاءات مع مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة، ورؤساء المدن الجديدة، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات واستعراض التحديات وسبل تجاوزها.