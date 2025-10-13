موعد مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يحل منتخب فرنسا ضيفًا ثقيلًا على أيسلندا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويستهدف المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديديه ديشامب، مواصلة انطلاقته القوية في التصفيات بالفوز على أيسلندا وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى المونديال.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا كبيرا على أذربيجان 3-0 في الجولة الماضية، في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، قبل أن يغادر المباراة مصابًا.

وتأكد غياب كيليان مبابي عن الديوك الفرنسية في مباراة اليوم، بسبب إصابة الكاحل، وسيخضع لبرنامج علاجي في ريال مدريد.

موعد مباراة فرنسا وأيسلندا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة فرنسا وأيسلندا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لاوجاردالسفولور”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 2.

في المقابل، يتسلح المنتخب الأيسلندي بعاملي الأرض والجمهور، للعودة إلى نغمة الانتصارات وإنعاش فرصه في التأهل للمونديال.

ترتيب المجموعة الرابعة



1- فرنسا - 9 نقاط

2- أوكرانيا - 4 نقاط

3- أيسلندا - 3 نقاط

4- أذربيجان - نقطة