مصر في المونديال.. تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

أنهى منتخب مصر مشواره في تصفيات بطولة كأس العالم 2026، بالفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر ضمن بطاقة التأهل للمونديال، عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، الأربعاء الماضي، في الجولة التاسعة من التصفيات.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

الولايات المتحدة، المكسيك، كندا (مؤهلة تلقائيًا كمضيفين).

أفريقيا

مصر

الجزائر

المغرب

تونس

غانا

آسيا

أستراليا

إيران

اليابان

الأردن

كوريا الجنوبية

أوزبكستان

أوقيانوسيا

نيوزيلندا

أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

البرازيل

كولومبيا

الإكوادور

باراجواي

أوروجواي

قواعد التأهل للمونديال من التصفيات الإفريقية

ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.