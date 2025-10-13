منتخب السعوديية يتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة العراق

تلقى منتخب السعودية خبرًا سعيدًا قبل مواجهة العراق، غداً الثلاثاء، في ختام المجموعة الثانية من ملحق تصفيات آسيا المؤهل لكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، شارك المهاجم عبد الله الحمدان في تدريبات الأخضر الجماعية، بعد تعافيه من نزلة برد أبعدته عن تدريبات السبت.



تفاصيل مران الأمس

وأُقيم مران الأمس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات على الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

ويعقد رينارد اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب العراق.



