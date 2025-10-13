قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
رياضة

منتخب السعوديية يتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة العراق

منتخب السعودية - أرشيفية
منتخب السعودية - أرشيفية

تلقى منتخب السعودية خبرًا سعيدًا قبل مواجهة العراق، غداً الثلاثاء، في ختام المجموعة الثانية من ملحق تصفيات آسيا المؤهل لكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، شارك المهاجم عبد الله الحمدان في تدريبات الأخضر الجماعية، بعد تعافيه من نزلة برد أبعدته عن تدريبات السبت.


تفاصيل مران الأمس

وأُقيم مران الأمس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات على الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

ويعقد رينارد اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب العراق.


 

السعودية العراق كأس العالم 2026 عبد الله الحمدان رينارد

