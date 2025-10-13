كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات حسام حسن قائد منتخب مصر عن النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال حسام حسن:

"محمد صلاح أخويا الصغير أو ابني الكبير، هو فخر لمصر، البعض كانوا يريدون الإيقاع بيننا، لكننا لم نكن نشاهد بعضنا البعض في تلك الفترة من الأساس".

وأضاف :"مينفعش تضع اللاعب والمدرب في خانة واحدة، صلاح نجم العالم وله وضعه، لكنه في منتهى الأخلاق والذكاء، ويتعامل باحترافية وخجل".

أبدى احمد ياسر لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق، بسعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦



وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أبارك للشعب المصري يالتأهل لنهائيات كأس العالم وانجاز يحسب لحسام حسن ولاعبي المنتخب وحسام حسن .



واضاف: لم اجد صعوبة في التأهل لنهائيات كأس العالم ومجموعة منتخب مصر لم تكن صعبة وكان من المتوقع الصعود مبكرا إلى كاس العالم

وتابع: منتخب مصر مع حسام حسن افضل من روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق ولا يوجد مقارنة بين المدربين.



وأردف: حسام حسن يريد أن ينزل بمعدل الأعمار السنية في منتخب مصر وهذا شئ جيد للغاية.