أم مكة على مقاعد البدلاء.. ظهور خاص لزوجة محمد صلاح في احتفالات المنتخب

شهدت مدرجات استاد القاهرة لحظة مميزة بعد نهاية مباراة مصر وغينيا بيساو، حيث تواجدت ماجي، زوجة النجم محمد صلاح، على مقاعد البدلاء خلال احتفالية المنتخب بالصعود إلى كأس العالم 2026، في أجواء امتلأت بالفرح والفخر. وجاء حضورها ليضيف لمسة عائلية على احتفال الفراعنة بالإنجاز الكبير.





وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.

وضم تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو: "حراسة المرمى محمد صبحي، والدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، وفي الوسط مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه، وثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، ومصطفى محمد".

بينما جاء في قائمة بدلاء مصر كل من: "مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

