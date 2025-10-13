تريزيجيه: هدفنا التتويج بأمم افريقيا

أكد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والنادى الأهلى، أن فرحة الشعب المصرى والجمهور الأهم، قائلا: النهاردة حسيت فعلا إننا تأهلنا إلى كأس العالم 2026، وهنقفل الصفحة ونفكر في كأس أمم أفريقيا.

وقال تريزيجيه في لقاء مع قناة أون سبورت: "الحمد لله أننا فرحنا الشعب المصرى، والنهاردة فعلا حسينا أننا صعدنا لكأس العالم 2026، وبعد النهاردة هنقفل الصفحة ونركز على بطولة أمم أفريقيا لأنها هدف هذا الجيل التتويج بها".

وأضاف نجم منتخب مصر : "أنا وصلاح والشناوى اللى شاركنا في كاس العالم المرة اللى فاتت، وإن شاء الله نعمل حاجة كبيرة لمصر وهفضل أحاول لتحقيق حاجة كبيرة للمنتخب".

وأوضح: "وصلت نهائي كأس أمم أفريقيا ولكن لم يحالفنى الحظ وهفضل استمر في السعي لتحقيق اللقب، والشيء اللى أضمنه أنه هموت نفسى من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الشعب المصرى".

حقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء، الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.