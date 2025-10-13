صلاح عبد الله: يجب تدريس قصة محمد صلاح في المدارس

حرص الفنان صلاح عبد الله الشعب المصري على تهنئة منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن شهر أكتوبر يحمل دائمًا ذكريات الانتصار والعبور.

وقال صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: “مبروك للشعب المصري على الصعود لكأس العالم، شهر أكتوبر جميل منذ 52 عامًا عبرنا القناة والمستحيل، واليوم نعيش عبورًا جديدًا نحو السلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نثق فيه بشكل كامل”.

وأضاف: “عندما صعدنا لكأس العالم عام 1990، نزلت للاحتفال في الشارع أمام نادي الزمالك مع صديقي الفنان أحمد آدم، وكان هذا اليوم له مكانة خاصة في قلوبنا”.

وأكد الفنان الكبير أن النجم محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس، قائلًا: “محمد صلاح مثال للتحدي والإصرار والإرادة، ويجب أن تُدرّس قصته في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لأنه نموذج يُحتذى به في تطوير الذات وتحقيق النجاح”.

وأتم تصريحاته: القادم لمنتخب مصر هو الأهم ويجب معالجة أي عيوب في الفريق، المكسب أهم شئ ولكن علينا بذل مجهود أكبر خلال المرحلة المقبلة.