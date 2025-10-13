شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن هناك تركيزا شديدا داخل النادي الأهلي، قبل خوض مواجهة إيجل نوار بطل بوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية "ييس توروب المدير الفني للنادي فضل منح الفريق راحة اليوم من التدريبات".

وأضاف "من المقرر أن ينتظم الفريق الأحمر في التدريبات يوم الثلاثاء المقبل بجميع العناصر، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

وختم: "النادي الأهلي يعمل على انهاء التأشيرات الخاصة بالطاقم المعاون للدنماركي ييس ستورب وذلك قبل السفر إلى بوروندي".

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلى 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر الأول هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.