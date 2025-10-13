مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

رد إبراهيم عادل، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي على أنباء مفاوضات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء في الساعات الماضية أنباء عن مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عادل، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «أنا بلعب في نادي الجزيرة وأنا بحترم الناس جدًا وهما ناس محترمة وأنا مش بفكر في أي حاجة دلوقتي وأنا مركز في النادي بتاعي».

وأضاف: «ده سؤال مقدرش أجاوب عليه، هدفي الاحتراف في أوروبا من خلال نادي الجزيرة الإماراتي».

وكان إبراهيم عادل، انتقل لصفوف الجزيرة الإماراتي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق بيراميدز، في صفقة وصلت إلى 5 ملايين دولار.





