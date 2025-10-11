التونسي رشاد العرفاوي: بيراميدز نجح في الفوز بالتحدي

قال التونسي رشاد العرفاوي، لاعب غزل المحلة الحالي والأفريقي والترجي التونسيين السابق، إن الدوريين المصري والتونسي من أقوى البطولات والمنافسات المحلية في أفريقيا، مشددًا على أن الدوري التونسي يتفوق في أعداد الجماهير، لأن كل الأندية لديها جماهير بعكس الدوري المصري الذي تتواجد فيه أندية شركات ومؤسسات.

وأضاف "العرفاوي"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “أما فيما يخص البنية التحتية، فمصر تتفوق على تونس في هذا الأمر، وكذلك في شركات الرعاية والتسويق بشكل أفضل”.

وتابع لاعب غزل المحلة الحالي: "الأندية في مصر اتجاهان، الأول الأندية الجماهيرية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وهي أندية تستمد قوتها من الجماهير، والثاني أندية شركات ومؤسسات، خاصة مثل بيراميدز، الذي نجح في الفوز بالتحدي والوصول لأعلى المستويات التنافسية بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات الثلاث "نصف العالم".

وأنهى التونسي رشاد العرفاوي حديثه قائلا: “نادي غزل المحلة كبير وعريق ولا خلاف في ذلك، أنا ملتزم بعقدي مع النادي وبكلمتي مع المسئولين، والإدارة المحترمة والجماهير الكبيرة المتواجدة حولنا في كل مكان هم مكسب النادي الحقيقي”.

واستطرد: “أي لاعب لديه طموح اللعب في مستويات تنافسية أكبر، ولو لم تمتلك هذا الطموح فمن الأفضل ألا تلعب كرة القدم”.