التونسي رشاد العرفاوي: بيراميدز نجح في الفوز بالتحدي

وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قال التونسي رشاد العرفاوي، لاعب غزل المحلة الحالي والأفريقي والترجي التونسيين السابق، إن الدوريين المصري والتونسي من أقوى البطولات والمنافسات المحلية في أفريقيا، مشددًا على أن الدوري التونسي يتفوق في أعداد الجماهير، لأن كل الأندية لديها جماهير بعكس الدوري المصري الذي تتواجد فيه أندية شركات ومؤسسات.

وأضاف "العرفاوي"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “أما فيما يخص البنية التحتية، فمصر تتفوق على تونس في هذا الأمر، وكذلك في شركات الرعاية والتسويق بشكل أفضل”.

وتابع لاعب غزل المحلة الحالي: "الأندية في مصر اتجاهان، الأول الأندية الجماهيرية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وهي أندية تستمد قوتها من الجماهير، والثاني أندية شركات ومؤسسات، خاصة مثل بيراميدز، الذي نجح في الفوز بالتحدي والوصول لأعلى المستويات التنافسية بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات الثلاث "نصف العالم".

وأنهى التونسي رشاد العرفاوي حديثه قائلا: “نادي غزل المحلة كبير وعريق ولا خلاف في ذلك، أنا ملتزم بعقدي مع النادي وبكلمتي مع المسئولين، والإدارة المحترمة والجماهير الكبيرة المتواجدة حولنا في كل مكان هم مكسب النادي الحقيقي”.

واستطرد: “أي لاعب لديه طموح اللعب في مستويات تنافسية أكبر، ولو لم تمتلك هذا الطموح فمن الأفضل ألا تلعب كرة القدم”.

