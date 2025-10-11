قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفرة في صناعة الهواتف المحمولة بمصر: 6 ملايين هاتف محلي الصنع منذ بداية العام
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
رياضة

أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال

يسري غازي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي جاس سوروب مباراة الذهاب أمام نظيره فريق إيجيل البورندي في إطار منافسات دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدد يوم 18 أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي جاس سوروب نظيره فريق إيجل البورندي في ذهاب دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة علي يد نظيره فريق صنداونز الجنوب إفريقي، بعدما تعادل سلبيا في جوهانسبرج سلبيا وتعادل في القاهرة بهدف لكل منهما.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي جاس سوروب إستعادة خدمات الثنائي محمد شكري والمهاحم السلوفيني نييتس جراديشار لقائمة الشياطين الحمر أمام فريق إيجل نوار البوروندي.

فيما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي جاس سوروب مرافقة لاعب المارد الأحمر أحمد رضا البعثة بعد اقترابه من إنهاء مرحلة التأهيل من إصابة الركبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي جاس سوروب لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز، عقب فترة التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر الأول في تصفيات المونديال إلي جانب خوض المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان وديتي المغرب والبحرين استعدادا لكأس العرب.

وتعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الدانماركي جاس سوروب لمدة عامين ونصف لتدريب الشياطين الحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي جاس سوروب للوصول إلى صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز ومطاردة فريقا المصري المتصدر والزمالك الوصيف لاسيما وأن المارد الأحمر له مباراة مؤجلة في المسابقة المحلية.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي جاس سوروب 11 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي جاس سوروب دوري أبطال أفريقيا بطل بوروندي محمد شكري

