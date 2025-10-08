منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026

أحرز منتخب مصر الهدف الأول في شباك جيبوتي من عمر الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب إستاد العربي الزواني في دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي محمد

الإحتياطي :

مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل