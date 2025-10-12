موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقى

يستعد فريق بيراميدز المصري لخوض مواجهة نارية أمام نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2025، في لقاء يُنتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة من عشاق كرة القدم في القارة السمراء، نظرًا لأن المباراة تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

بطلا أفريقيا في صدام قوي

ونجح بيراميدز في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، ليحجز مقعده في السوبر القاري. وفي المقابل، ظفر نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على سيمبا التنزاني، ليضمن مشاركته في هذا الحدث الكبير.

موعد المباراة

وتُقام المواجهة المرتقبة في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وهو الملعب الرئيسي لنادي بيراميدز. وتمنح إقامة اللقاء في مصر أفضلية جماهيرية للفريق المضيف، وسط توقعات بحضور مكثف من أنصاره.

طاقم التحكيم السوداني يقود المواجهة

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود إسماعيل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله وجيلبيرت شيرويه كمساعدين، فيما سيتولى الموريتاني عبد العزيز بوه مهمة الحكم الرابع على الخط.

وستشهد المباراة وجود تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث يقود الغاني دانيل لاريا طاقم الـVAR، ويعاونه كل من الجنوب أفريقي توم أبو نجيل والكيني ستيفين أونيانجو











