البنك الأهلي أول سيدات تنس الملاعب بأولمبياد الشركات 58.. صور

سلم الكابتن ابراهيم عادل سكرتير منطقة الإسكندرية للاتحاد الرياضي للشركات والكابتن أحمد المسدي سكرتير منطقة الدلتا للاتحاد جوائز مسابقة التنس الارضى للسيدات والتي أقيمت علي ملاعب هيئة قناة السويس بمدينة بورفؤاد
البنك الاهلي اول سيدات تنس الملاعب بأولمبياد الشركات 58
واعلن د.لبيب عبد العزيز مقرر عام المسابقة انتهاءها بفوز فريق البنك الاهلى الميدالية الذهبية وكأس المركز الاول.
بينما فاز فريق كهرباء شمال القاهرة بالميدالية الفضية وكأس المركز الثانى وحصل فريق هيئة قناة السويس علي الميدالية البرونزية وكأس المركز الثالث.