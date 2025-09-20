قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد لطفي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويغادر مهرجان بورسعيد

محمد لطفي
محمد لطفي
أحمد إبراهيم

تعرض الفنان محمد لطفي الى ازمة صحية شديدة أثناء تواجده فى مهرجان بورسعيد السينمائي فى دورته الأولى التى من النقرر ان تستمر حتيطى 22 سبتمبر الحالى وتحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين. 

وعلم موقع صدى البلد أن الفنان محمد لطفي تعرض لوعكة صحية مفاجئة ولجا الى طبيب المعالج وقرر مغادرة للمهرجان من أجل استكمال علاجه بالقاهرة. 

من ناحية أخرى واصل مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي اليوم السبت تنظيم الورش المجانية في كتابة السيناريو لأبناء بورسعيد، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، والمقامة بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد تحت شعار "سينما تُضيء"، والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

وأعرب المشاركون في الورشة عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الورش بالمستوى الرفيع ذاته على أرض بورسعيد، مشيرين إلى أنها وفرت عليهم مشقة السفر إلى القاهرة وتحمل أعباء مادية كبيرة للحصول عليها، موجّهين الشكر إلى القائمين على المهرجان، خاصة لاستعانتهم بأحد كبار كتاب السيناريو في مصر، السيناريست الكبير هاني فوزي.

وقدم السيناريست الكبير هاني فوزي الورشة الثانية في كتابة السيناريو وسط تفاعل كبير من المشاركين، متناولًا أسس البناء الدرامي وكتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات وأشكال السرد التقليدية وغير التقليدية.

وأشاد هاني فوزي بمستوى المشاركين في الورشة وبوجود مواهب مميزة خاصة بين الشباب، متوقعًا أن يكون لهم بصمات بارزة في المستقبل بين كتاب السيناريو في مصر، خصوصًا مع استمرارهم في تطوير مهاراتهم وخوضهم تجارب متتالية ومختلفة في الكتابة.

من جانبه، أكد الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، أن الورش الفنية المجانية تمثل خطوة نوعية مهمة لدعم الموهوبين من أبناء بورسعيد وصقل مواهبهم في صناعة السينما، لافتًا إلى أن الإعلان عنها سبق انطلاق المهرجان بوقت كافٍ لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من أبناء بورسعيد للاشتراك بها، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا خاصة من المواهب الشابة المميزة.

مهرجان بورسعيد 

يُذكر أن حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي أُقيم أول أمس الخميس على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

بورسعيد مهرجان مهرجان بورسعيد الفنان محمد لطفي مهرجان بورسعيد السينمائي محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

المتهم

ضبط سائق توكتوك تعرض لطالبات وضايقتهن أمام مدرسة بالجيزة

أرشيفية

حبس تشكيل عصابي 6 أشهر بتهمة سرقة بطاريات السيارات

بالصور

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد