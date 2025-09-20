قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الغرباوي يتابع استعدادات انطلاق الدراسة بمدارس زهور بورسعيد

الغرباوي يتابع الاستعدادات النهائية للنطلاق العام الدراسي بمدارس تعليم زهور بورسعيد الفني
الغرباوي يتابع الاستعدادات النهائية للنطلاق العام الدراسي بمدارس تعليم زهور بورسعيد الفني
محمد الغزاوى

تابع  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الاستعدادات النهائية بمدارس التعليم الفني بإدارة الزهور التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦.

جاء ذلك بحضور  أشرف البهنسى مدير عام التعليم الفنى والمهندس يسرى قطايه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد و محمد بدوى مدير عام إدارة الزهور التعليمية و كريم صالح وكيل الإدارة و محمد الجوهري مدير إدارة التعليم الصناعي و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية و خالد رزق مدير إدارة التجهيزات الفنية.

الغرباوي يتابع الاستعدادات النهائية للنطلاق العام الدراسي بمدارس تعليم زهور بورسعيد الفني

وبدأ مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الصناعية العسكرية بنين بحضور مديرها الأستاذ طه الجندى والتى تضم ١٧ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٥٢٢ طالب موجها بضم عدد من الفصول لإعطاء الفرصة لهيئة الأبنية التعليمية من الإنتهاء من كافة التجهيزات فى الموعد المحدد بالتنسيق مع إدارة المباني بالمديرية.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد مدرسة الزهور الصناعية الثانوية بنات وكان في استقبال سيادته الأستاذ محمود رضوان مدير المدرسة التى يبلغ عدد طالباتها ٢٢٠ طالبة موزعين على ٢٣ فصلا دراسيا مشيدا بجهود هيئة الأبنية التعليمية فى الإنتهاء من كافة التجهيزات داخل القاعات الدراسية.

بورسعيد التربية و التعليم التعليم الفني اظارة الزهور التعليمية

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

