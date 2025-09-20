الغرباوي يتابع استعدادات انطلاق الدراسة بمدارس زهور بورسعيد

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الاستعدادات النهائية بمدارس التعليم الفني بإدارة الزهور التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦.

جاء ذلك بحضور أشرف البهنسى مدير عام التعليم الفنى والمهندس يسرى قطايه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد و محمد بدوى مدير عام إدارة الزهور التعليمية و كريم صالح وكيل الإدارة و محمد الجوهري مدير إدارة التعليم الصناعي و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية و خالد رزق مدير إدارة التجهيزات الفنية.

وبدأ مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الصناعية العسكرية بنين بحضور مديرها الأستاذ طه الجندى والتى تضم ١٧ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٥٢٢ طالب موجها بضم عدد من الفصول لإعطاء الفرصة لهيئة الأبنية التعليمية من الإنتهاء من كافة التجهيزات فى الموعد المحدد بالتنسيق مع إدارة المباني بالمديرية.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد مدرسة الزهور الصناعية الثانوية بنات وكان في استقبال سيادته الأستاذ محمود رضوان مدير المدرسة التى يبلغ عدد طالباتها ٢٢٠ طالبة موزعين على ٢٣ فصلا دراسيا مشيدا بجهود هيئة الأبنية التعليمية فى الإنتهاء من كافة التجهيزات داخل القاعات الدراسية.