شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل الزائرين وسط أجواء آمنة وانتشار فرق الإنقاذ

تحولت جبال الملح بمدينة بورفؤاد إلى مزار سياحي جديد يجذب أنظار الزوار، بعدما باتت المنطقة أشبه بجبال الثلج الأوروبية، وهو ما أضفى على المدينة طابعًا مختلفًا جعلها واحدة من أبرز المقاصد على خريطة السياحة الداخلية.

وتشهد المدينة توافدًا متزايد لرحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف المحافظات حيث يحرص الزائرون على ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير فضلا عن الاستمتاع بجولة بين المسطحات الخضراء والمعالم التراثية.

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد قبلة لعشاق المأكولات البحرية

وفي بورسعيد، شهد سوق الأسماك الحضاري الجديد حركة غير مسبوقة من المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما أصبح قبلة للمتسوقين وعشاق المأكولات البحرية، حيث يجمع السوق بين الطابع الحضاري والتنظيم الحديث ويوفر تجربة متكاملة للزوار.

كما استقبلت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد أعدادا كبيرة من الأسر والزائرين للاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة في ظل تكثيف الأجهزة التنفيذية لجهودها لتوفير سبل الراحة والأمان والدفع بفرق الإنقاذ والمتابعة المستمرة للحفاظ على النظام العام واستمرار أعمال النظافة والخدمات.

وبفضل هذه الجهود، تواصل بورسعيد وبورفؤاد تعزيز مكانتهما كأحد أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط، ووجهة رئيسية لرحلات اليوم الواحد من مختلف أنحاء الجمهورية.