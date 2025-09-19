قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ورش مجانية بالتمثيل والسيناريو لتأهيل المواهب الشابة في مهرجان بورسعيد السينمائي

بورسعيد السينمائي يطلق ورش تدريبية لصقل مواهب الشباب في التمثيل والسيناريو
بورسعيد السينمائي يطلق ورش تدريبية لصقل مواهب الشباب في التمثيل والسيناريو
محمد الغزاوى

انطلقت، اليوم الجمعة، ورشتان مجانيتان في التمثيل وكتابة السيناريو ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، الذي يحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت شعار "سينما تُضيء"، والممتد حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

أشرف على ورشة التمثيل أحمد تمام، الذي يُعد أول "كاستينغ دايركتور" يُعتمد رسميًا بهذا اللقب في مصر والعالم العربي، ومؤسس أول شركة متخصصة في الكاستينغ بالمنطقة، وصاحب خبرة تتجاوز 100 عمل فني، وذلك بمشاركة مجموعة من مدربي التمثيل المحترفين من "ستوديو تركواز" المتخصص في تدريب وتطوير أداء الممثلين، منهم: أحمد خيري، حاتم رضا، عمرو علاء، وأحمد شريف.

بورسعيد السينمائي يطلق ورش تدريبية لصقل مواهب الشباب في التمثيل والسيناريو

وتطرّق أحمد خيري، خلال الورشة الأولى في التمثيل، إلى "تكنيك الكاميرا" في الأداء التمثيلي من خلال توظيف حركة الكاميرا وزوايا التصوير والتكوين لتعزيز الأداء ونقل مشاعر وأفكار الشخصية إلى الجمهور، كما تناول أدوات الممثل.

وأعرب خيري عن سعادته بتفاوت أعمار المشاركين في الورشة، معتبرًا أن ذلك يخلق حالة من التجانس تُثمر عن تجربة إبداعية خلال أداء مشاهد الأعمال الفنية، مؤكدًا أن بورسعيد مليئة بالمواهب المميزة ولديه ثقة في ظهور مفاجآت بين المشاركين خلال اختبار الأداء في اليوم الأخير للورشة، مع ترشيح العديد منهم للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، قدّم السيناريست الكبير هاني فوزي ورشة سيناريو متخصصة، يُعدّ من خلالها أحد أبرز كتّاب السينما المصرية المعاصرة، حيث تتناول الورشة خلال انعقادها على مدى ثلاثة أيام متتالية أسس البناء الدرامي وكتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات وأشكال السرد غير التقليدية.

وأعرب فوزي عن سعادته بالإقبال الكبير من أبناء بورسعيد على المشاركة في الورشة، مشيرًا إلى اختيار 47 مشاركًا، موضحًا أن اليوم الأول للورشة تناول كتابة البناء التقليدي مع تقديم نماذج من الأفلام، لافتًا إلى أن الورشة ستلخّص على مدى ثلاثة أيام خبرات أكثر من 15 ورشة تدريبية في ثلاث جلسات فقط.

وكان قد أقيم حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي مساء أمس الخميس على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وبإشراف وحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وتضم مسابقات المهرجان: مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلمًا، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلمًا، فضلًا عن مشاركة فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى ندوات وعروض و3 ورش تفاعلية تُقام على هامش فعاليات المهرجان.

