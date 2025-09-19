زوج ينهي حياة زوجته.. تفاصيل صادمة لجريمة هزت بورسعيد

تصدرت جريمة مروعة هزت أرجاء محافظة بورسعيد المشهد بشكل مأسوى ضحيتها زوجة لقي حتفها على يد زوجها.

كان أهالي بورسعيد استيقظوا علة جريمة مروعة راحت ضحيتها سيدة تُدعى مروة داوود، تبلغ من العمر 46 عامًا، وتقيم بمنطقة الأمل الجديد، وذلك على يد زوجها الثاني الذي ارتكب جريمته البشعة داخل منزل الزوجية.

وكشفت التحريات الأولية، للحادث أن الزوج المتهم كان قد دخل في علاقة زوجية مع الضحية قبل دقائق من تنفيذ الجريمة، ثم اتخذ قرارًا بقتلها، فوجه لها طعنة في الرأس بالسكين، فهرولت إلى إحدى الغرف، لكنه لحق بها وانهال عليها بالطعنات، قبل أن يستكمل جريمته في الصالة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تفاصيل صادمة لجريمة هزت بورسعيد .. زوج يقتل زوجته بعد معاشرتها

وأكد جيران المجنى عليها أنها عُرفت بين جيرانها بالتزامها في أداء الصلوات ومواظبتها على قراءة القرآن الكريم.

كما تبين أن ضحية بورسعيد أمًا لثلاثة أبناء، ولدين وبنت، وأن ابنتها تمت خطبتها منذ أيام قليلة فقط، لافتين إلى أنها كانت سيدة هادئة لا تُكثر من الحديث مع الجيران وتخرج وتعود دون ضوضاء.

وأشار الشهود إلى أن الضحية كانت متزوجة حديثًا من المتهم الذي يقيم معها في المنزل، مؤكدين أنه شخص يتعاطى المواد المخدرة وخاصة مادة "الأيس"، وأضافوا أنهم شاهدوا المتهم أثناء نزوله من الشقة عقب ارتكاب جريمته وهو يحمل سكينًا كبيرة ملطخة بالدماء، وبعدها بلحظات صعد نجلها الأكبر مهرولًا إلى الشقة ليكتشف الكارثة.

وأوضحوا أنهم رافقوا نجل الضحية إلى المنزل، ليجدوا آثار دماء متناثرة في المطبخ وغرف النوم والصالة، فيما كانت الأم غارقة في دمائها بعد أن تلقت طعنات قاتلة.

وأفاد الشهود بأن الجريمة تركت صدمة كبرى لدى الأهالي، خاصة أنهم كانوا يعرفون عن الضحية صلاحها وحُسن سيرتها، مؤكدين أن مشهد نجلها وهو يندفع إلى المنزل عقب نزول القاتل كان لحظة فارقة في كشف تفاصيل الحادث.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة وبدأت في معاينة مسرح الحادث، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع استكمال أعمال الفحص ورفع الأدلة الجنائية تمهيدًا لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.