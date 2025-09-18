درة وعمرو عبد الجليل فى افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائى

حرص عدد من النجوم على حضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي والذى يقام فى المركز الثقافة بالمسرح الكبير والتى تستمر حتى 22 سبتمبر الحالى والتى تحمل اسم الفنان محمود ياسين.

وحضر حفل الافتتاح كل من درة وصبري فواز ومحمد عشوب ومحمد على رزق ومحمد لطفي والمخرج مجدى أحمد على والفنان عمرو محمود ياسين وحمدي الوزير وسناء يوسف.

ويقدم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكي، ويخرجه المخرج أحمد يسري، فيما يتولى مهندس الديكور إسلام جمال تصميم وتنفيذ ديكور الحفل، بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئيس الشرفي للمهرجان المنتج هشام سليمان، والأستاذ عبد السلام الألفي رئيس جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية (المقيم الإقليمي للمهرجان)، إلى جانب حضور عدد من السينمائيين والفنانين وقيادات محافظة بورسعيد.

يهدف المهرجان إلى إنعاش النشاط السينمائي والحياة الثقافية في بورسعيد من خلال برنامج حافل يضم أهم الأفلام العربية والدولية الطويلة والقصيرة والوثائقية وأفلام الطلبة (مشروعات التخرّج)، إلى جانب الندوات الثقافية والجلسات النقاشية، بحضور نخبة من أبرز صُنّاع السينما من داخل مصر وخارجها، فضلاً عن البرامج الموازية المقدّمة خارج المسابقة الرسمية.

وقد قررت إدارة المهرجان إهداء دورته الأولى لاسم الفنان الكبير وابن بورسعيد الراحل محمود ياسين، فيما تحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان لما لها من تاريخ سينمائي حافل.

وتضم مسابقات المهرجان: مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلماً، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلماً، إلى جانب عرض فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى الندوات وثلاث ورش تفاعلية تُقام على هامش الفعاليات.