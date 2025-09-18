قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد عسر: مهرجان بورسعيد حلم تحقق بالإصرار والعزيمة

أحمد إبراهيم

تحدث الناقد أحمد عسر رئيس مهرجان بورسعيد أن هذا المهرجان كان حلما كبيرا وكانت هناك حالة من الإصرار والعزيمة على إقامة هذا المهرجان فى المدينة الباسلة بورسعيد. 

وأضاف أحمد عسر فى حفل افتتاح المهرجان الذى يحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين تحت شعار "سينما تضيئ" : الفنان عبد الرحيم حسن هو الأب الروحي لهذا المهرجان والذى ظل يحارب معنا من أجل أقامة المهرجان.

ويقدم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكي، ويخرجه المخرج أحمد يسري، فيما يتولى مهندس الديكور إسلام جمال تصميم وتنفيذ ديكور الحفل، بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئيس الشرفي للمهرجان المنتج هشام سليمان، والأستاذ عبد السلام الألفي رئيس جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية (المقيم الإقليمي للمهرجان)، إلى جانب حضور عدد من السينمائيين والفنانين وقيادات محافظة بورسعيد.

يهدف المهرجان إلى إنعاش النشاط السينمائي والحياة الثقافية في بورسعيد من خلال برنامج حافل يضم أهم الأفلام العربية والدولية الطويلة والقصيرة والوثائقية وأفلام الطلبة (مشروعات التخرّج)، إلى جانب الندوات الثقافية والجلسات النقاشية، بحضور نخبة من أبرز صُنّاع السينما من داخل مصر وخارجها، فضلاً عن البرامج الموازية المقدّمة خارج المسابقة الرسمية.

وقد قررت إدارة المهرجان إهداء دورته الأولى لاسم الفنان الكبير وابن بورسعيد الراحل محمود ياسين، فيما تحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان لما لها من تاريخ سينمائي حافل.

وتضم مسابقات المهرجان: مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلماً، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلماً، إلى جانب عرض فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى الندوات وثلاث ورش تفاعلية تُقام على هامش الفعاليات.

