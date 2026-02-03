تربك حسابات آرسنال.. تحديد مدة غياب ساكا

تلقى نادي آرسنال ضربة قوية في توقيت حاسم من سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كشفت الفحوصات الطبية حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه بوكايو ساكا، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة مؤثرة.

وتعرض اللاعب الإنجليزي للإصابة خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة آرسنال أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ24 من البريميرليج، حين شعر بآلام في منطقة الفخذ، ما دفع الطاقم الطبي إلى استبعاده مباشرة من التشكيل الأساسي، ليشارك بدلًا منه نوني مادويكي الذي تألق في اللقاء وأسهم في الفوز العريض بنتيجة 4-0.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن ساكا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ليبتعد عن عدد من المواجهات المهمة، أبرزها إياب نصف نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي، إلى جانب مباريات الدوري ضد سندرلاند وبرينتفورد، مع احتمالية غيابه أيضًا عن مواجهة ويجان في كأس إنجلترا.

ويمثل غياب ساكا تحديًا كبيرًا للجهاز الفني في مرحلة مفصلية من الموسم، خاصة مع الاعتماد الكبير عليه في الشق الهجومي، إلا أن الأداء الإيجابي للبدلاء، وعلى رأسهم مادويكي، يمنح الفريق بعض الاطمئنان في التعامل مع الفترة المقبلة.

ويُذكر أن ساكا عانى سابقًا من إصابات عضلية متكررة في منطقة الفخذ الخلفية، حيث سبق أن ابتعد عن الملاعب لفترات طويلة، من بينها إصابة قوية في نهاية عام 2024 أبعدته عن المشاركة لأكثر من ثلاثة أشهر، ما يزيد من القلق حول جاهزيته البدنية على المدى القريب.