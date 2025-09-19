قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين

محمد الغزاوى

أُقيمت اليوم أولى فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي، بندوة لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، ضمن الدورة الأولى للمهرجان التي تُقام تحت شعار "سينما تُضيء" والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية هبة محمد علي.

واستهلت هبة محمد علي حديثها بالتأكيد على أن الدورة الأولى للمهرجان لا يمكن أن تمر دون الاحتفاء بنجم بورسعيد الراحل محمود ياسين، الذي يعدّ بطلًا استثنائيًا في تاريخ السينما المصرية خلال عصرها الذهبي.

من جانبه، أعرب عمرو محمود ياسين عن سعادته بإطلاق مهرجان مهم في مدينة بورسعيد ذات المقومات الثقافية والفنية الكبيرة، متحدثًا عن مشوار والده الذي قدّم ما يقرب من عشرة أفلام سنويًا، تاركًا إرثًا فنيًا حقيقيًا، متمنيًا أن يحذو نجوم اليوم حذوه في الإنتاج الغزير والالتزام بالفن.

وتطرّق عمرو إلى المنافسة بين نجوم جيل والده، واصفًا إياها بالمنافسة المحمودة والإيجابية، كما أشار إلى مسرحية "بداية ونهاية" التي شارك فيها والده وعدد من كبار النجوم وكانت إيراداتها تُوجَّه لتسديد ديون مصر، معتبرًا هذه الروح نموذجًا يصعب تحقيقه اليوم.

وفي مداخلته، وصف الباحث محمد شوقي الفنان الراحل محمود ياسين بـ"الابن البار لبورسعيد الباسلة"، مشيدًا بموهبته الكبيرة وحبّه المتبادل مع أبناء المدينة، ومؤكدًا أنه قدّم أعمالًا متنوعة كمًّا وكيفًا وتعاون مع مخرجين من أجيال مختلفة، وساهم في نجومية عدد من الفنانين مثل محمود عبد العزيز ونادية الجندي وإلهام شاهين وسماح أنور.

واستعرض شوقي علاقة محمود ياسين بالمسرح، موضحًا أنه كان يعشقه لدرجة رفضه المشاركة في أعمال سينمائية من أجله، مشيرًا إلى مقولة الفنانة سميحة أيوب: "من لم يشاهد محمود ياسين على المسرح لم يعرفه جيدًا."

