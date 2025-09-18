558 مدرسة فى بورسعيد جاهزة لاستقبال 186 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد

أكد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن جميع مدارس المحافظة وعددها ٥٥٨ مدرسة رسمى عربى ورسمي لغات ومدارس التعليم الخاص والدولي وفنى جاهزة لاستقبال 186 ألف طالب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦ تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

وأضاف مدير المديرية أن ٤٥٣ قاعة رياض أطفال جاهزة لاستقبال ١٣٧٦٦ طفل بمرحلة رياض الأطفال منهم ٧٥٤٣ بالمستشفى لرياض الأطفال و ٦٢٢٣ بالمستوى الثاني لرياض الأطفال ١٧١ مدرسة للمرحلة الابتدائية قد أنهت إستعدادتها لاستقبال ٨٢٧٣١ طالبا وطالبة.

وذكر الغرباوى أن ١٠٢ مدرسة للمرحلة الإعدادية مستعدة لاستقبال ٤٢٥٠٨ طالبا وطالبة و ٤٩ مدرسة للمرحلة الثانوية جاهزة لاستقبال ١٨٧١٨ طالب وطالبة.

ولفت طاهر الغرباوي إلى أن مدارس التعليم الفني وعددها ٢٩ مدرسة مابين التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والتعليم والتدريب المزدوج والجدارات المهنية جاهزة أيضا لاستقبال ٢٨٢٧٧ طالبا وطالبة وذلك على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أن جميع الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد تم توزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦.

وكان الغرباوي قد عقد مسبقا سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع قيادات التعليم ومديري مدارس التعليم العام والفني وشريحة عريضة من المعلمين لتوضيح الأطر العامة لسياسة وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦.

ووجه طاهر الغرباوى إلى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد و جميع قيادات التعليم ومديرى المدارس والعاملين بها والمعلمين ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لما بذل من جهود مضنية خلال فترة قصيرة للانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات بجميع مدارس المحافظة لاستقبال أبنائنا الطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.