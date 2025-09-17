محافظ بورسعيد يؤكد على سرعة تشغيل الوحدة الصحية والمدرسة بـ«سلام مصر» | صور

خلال جولته اليوم بمدينة سلام مصر تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، مبنى الوحدة الصحية بمدينة شرق بورسعيد، لمتابعة جاهزية المبنى تمهيدًا لبدء تشغيله في أقرب وقت باعتباره أولوية أولى لتقديم الخدمات الصحية لسكان المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، والدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد غريب رئيس الهيئة العامة لمرفق الإسعاف، و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة سلام مصر ،وعدد من القيادات التنفيذية والصحية.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتشغيل الوحدة الصحية في أقرب وقت لخدمة سكان المدينة

وخلال الجولة، وجه المحافظ بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لبدء تشغيل الوحدة الصحية والتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا على متابعة إنهاء الأعمال خلال أسبوع لسرعة التشغيل وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للأهالي.

و شدد محافظ بورسعيد على توفير سيارة إسعاف بصفة يومية لنقل الحالات المرضية لحين الانتهاء من التشغيل الكامل للوحدة الصحية ونقطة الاسعاف.

كما تفقد اللواء محب حبشي التجهيزات النهائية لتشغيل مدرسة أرض الفيروز للتعليم الأساسي استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد،

مشددا علي الإسراع في استكمال التجهيزات النهائية،مؤكدا تكرار الزيارة خلال الأسبوع القادم لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من جاهزية المدرسة بالكامل.