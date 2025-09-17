قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقيم مأدبة عشاء على شرف ملك إسبانيا بمنطقة الهرم
الداخلية تضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالقاهرة| فيديو
سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم
رفع معاش المحامين إلى 4 آلاف جنيه.. التصويت خلال أيام
ننشر تفاصيل نظام امتحانات وتقييمات طلاب “سنة اولى بكالوريا ”
خالد أبو بكر: حكومة نتنياهو تعاني تراجع الدعم الدولي وتواجه عزلة كبيرة
شلبي: الأهلي يعقد عمومية خاصة لتوفيق أوضاعه وفق تعديلات قانون الرياضة
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025
خالد أبو بكر: مصر ستظل في مشكلة مع إسرائيل طالما أن هذا الكيان يمارس العدوان
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد على سرعة تشغيل الوحدة الصحية والمدرسة بـ«سلام مصر» | صور

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتشغيل الوحدة الصحية في أقرب وقت لخدمة سكان المدينة
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتشغيل الوحدة الصحية في أقرب وقت لخدمة سكان المدينة
محمد الغزاوى

خلال جولته اليوم بمدينة سلام مصر تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، مبنى الوحدة الصحية بمدينة شرق بورسعيد، لمتابعة جاهزية المبنى تمهيدًا لبدء تشغيله في أقرب وقت باعتباره أولوية أولى لتقديم الخدمات الصحية لسكان المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، والدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد غريب رئيس الهيئة العامة لمرفق الإسعاف، و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة سلام مصر ،وعدد من القيادات التنفيذية والصحية.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتشغيل الوحدة الصحية في أقرب وقت لخدمة سكان المدينة

وخلال الجولة، وجه  المحافظ بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لبدء تشغيل الوحدة الصحية والتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا على متابعة إنهاء الأعمال خلال أسبوع لسرعة التشغيل وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للأهالي. 

و شدد محافظ بورسعيد على توفير سيارة إسعاف بصفة يومية لنقل الحالات المرضية لحين الانتهاء من التشغيل الكامل للوحدة الصحية ونقطة الاسعاف.

كما تفقد اللواء محب حبشي التجهيزات النهائية لتشغيل مدرسة أرض الفيروز للتعليم الأساسي استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، 
مشددا علي الإسراع في استكمال التجهيزات النهائية،مؤكدا تكرار الزيارة خلال الأسبوع القادم لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من جاهزية المدرسة بالكامل.

بورسعيد محافظ بورسعيد الوحدة الصحية سلام مصر

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

"وزارة التربية والتعليم.. من تحديات لإنجازات"

خلال فعاليات إطلاق دوري المدارس|فيلم تسجيلي عن جهود التعليم للتغلب على التحديات

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

جانب من الفاعليات

المدير التنفيذي يكشف إنجازات نادي جامعة حلوان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

