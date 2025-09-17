 الجالية اليونانية تعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم فى الباسلة خلال مهرجان بورسعيد السينمائي

يستضيف مهرجان بورسعيد السينمائي، عدد من أفراد الجالية اليونانية، وذلك خلال فعالياته عقب افتتاح دورته الأولى الخميس المقبل، بالمسرح الكبير في المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، ويستمر حتى 22 سبتمبر 2025، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبرعاية وإشراف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ورئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.



أكد الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، على أن مهرجان بورسعيد السينمائي سيستضيف الجالية اليونانية، وسيتم عرض فيلم وثائقي عن حياتهم في مدينة بورسعيد، وذلك خلال فعاليات المهرجان التي ستضم مسابقات المهرجان، والورش والجلسات النقاشية والندوات.

أشار رئيس المهرجان إلى أنه سيشهد مشاركة متميزة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لرئاسة مجلس الوزراء بمصاحبة ترجمة من خلال لغة الإشارة.

ويعرض المهرجان من خلال المسابقات وبانوراما الفيلم ما يقرب من 79 فيلمًا من 35 دولة وهم: إيطاليا، وبولندا، الصين، فرنسا، كازاخستان، أوزباكستان، فرنسا، تونس، المغرب، مصر، فلسطين، السعودية، السودان، البحرين، الهند، أمريكا، روسيا، اسبانيا، البوسنة والهرسك، تركيا، بلجيكا، السنغال، الكاميرون، المكسيك، بولندا، ألمانيا، كوريا، مونتينيجرو، لبنان، الفليبين، رومانيا، ارمينيا، اسبانيا، الاتحاد الروسي، وانجلترا.