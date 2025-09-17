قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجالية اليونانية تعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم فى الباسلة خلال مهرجان بورسعيد السينمائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

يستضيف مهرجان بورسعيد السينمائي، عدد من أفراد الجالية اليونانية، وذلك خلال فعالياته عقب افتتاح دورته الأولى الخميس المقبل، بالمسرح الكبير في المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، ويستمر حتى 22 سبتمبر 2025، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبرعاية وإشراف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ورئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.


أكد الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، على أن مهرجان بورسعيد السينمائي سيستضيف الجالية اليونانية، وسيتم عرض فيلم وثائقي عن حياتهم في مدينة بورسعيد، وذلك خلال فعاليات المهرجان التي ستضم مسابقات المهرجان، والورش والجلسات النقاشية والندوات.

أشار رئيس المهرجان إلى أنه سيشهد مشاركة متميزة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لرئاسة مجلس الوزراء بمصاحبة ترجمة من خلال لغة الإشارة.

 الجالية اليونانية تعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم فى الباسلة خلال مهرجان بورسعيد السينمائي

ويعرض المهرجان من خلال المسابقات وبانوراما الفيلم ما يقرب من 79 فيلمًا من 35 دولة وهم: إيطاليا، وبولندا، الصين، فرنسا، كازاخستان، أوزباكستان، فرنسا، تونس، المغرب، مصر، فلسطين، السعودية، السودان، البحرين، الهند، أمريكا، روسيا، اسبانيا، البوسنة والهرسك، تركيا، بلجيكا، السنغال، الكاميرون، المكسيك، بولندا، ألمانيا، كوريا، مونتينيجرو، لبنان، الفليبين، رومانيا، ارمينيا، اسبانيا، الاتحاد الروسي، وانجلترا.

بورسعيد محافظة بورسعيد مهرجان بورسعيد السينمائي الجالية اليونانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

حبس

تجديد حبس شقيقين لقيامهما بالنصب علي المواطنين

لقطة من الفيديو

فحص فيديو سحل 7 مسلحين لشاب ووالدته بشارع العريش بالهرم

محكمة

حبس شخص تعدى على سيدة بالسب والتشهير

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد