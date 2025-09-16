قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر
تفاصيل القبض على البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها في نشر محتوى خادش للحياء
مدبولي: نتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال لقائه بالسفيرة الأمريكية.. جمال الدين: نتطلع إلى تعزيز التعاون وفرص الاستثمار مع الولايات المتحدة

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفيرة الأمريكية
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفيرة الأمريكية
محمد الغزاوى

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة ببورسعيد،  هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من ممثلي كبريات الشركات الأمريكية العالمية ، وذلك في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية في قطاع تطوير المواني والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الطاقة الجديدة والبنية التحتية، بما يدعم مكانة المنطقة كمحور تجاري ولوجستي عالمي.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة ووفد من كبريات الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في مجال النقل البحري

وخلال اللقاء، استعرض  وليد جمال الدين أهم إنجازات وخطط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المنطقة تمثل إحدى أهم المشروعات القومية في مصر بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل موانئها مع مناطقها الصناعية، وبنيتها التحتية العالمية التي توفر بيئة جاذبة للمستثمرين وتدعم النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أوضح أن خطط التطوير الجارية بالمواني والمناطق الصناعية تعزز من دور المنطقة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعات المستدامة.

و أكد وليد جمال الدين أن التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي يفتح آفاقًا واسعة في مجالات متعددة تتماشى مع تخصصات الشركات المشاركة في الزيارة، سواء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة، أو في تطوير الحلول الرقمية والبرمجيات الصناعية، وكذلك في أنظمة الأمن والفحص والاستشارات المالية والإدارية، مشددًا على أن هذه المجالات تمثل فرصًا واعدة للشراكات الاستثمارية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها أكدت السفيرة الأمريكية، خلال الزيارة، على سعادتها بالتواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرًا لأهمية موقعها الجغرافي، مشيرة إلى أن مشاركة الشركات الأمريكية في مشروعات تطوير المواني المصرية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ، والبنية التحتية يمكن من خلالها تحقيق الرخاء المشترك وتوفير فرص عمل وتعزيز أسس النمو الاقتصادى ، على أن يكون هذا التعاون هو خطوة نحو تعزيز الروابط القوية بين البلدين.

كما ثمنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة رؤية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن هذه الشراكة تحقق منافع متبادلة للشعبين المصري والأمريكي، وتشكل قاعدة راسخة للتنمية المستدامة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار المشترك، والتعاون المثمر بين البلدين لأجيال قادمة.                
                                   
وعلى هامش الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية  لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة شملت محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، التي تقوم بتشغيلها شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وهي شركة تابعة لمجموعة "إيه بي موللر ميرسك" العالمية، إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم،وتشمل محطة الحاويات 1، المقامة على مساحة 1.2 مليون متر مربع بطول رصيف 2400 متر، وتبلغ طاقتها 4.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، 90% منها للترانزيت، 10% منها للسوق المحلي، باستثمارات تقدر بـ 1مليار دولار وتوفر أكثر من 1500 فرصة عمل.

كما تضمنت الزيارة تفقد الأعمال الجارية بمشروع شركة "سكاي " بميناء شرق بورسعيد ، حيث يتضمن المشروع محطة متعددة الأغراض على مساحة 380 ألف متر مربع، بطول رصيف 900 متر، بطاقة تشغيلية تصل إلى 8.5 مليون طن سنويًا، واستثمارات قدرها 65 مليون دولار، وتوفر نحو 550 فرصة عمل.

ويضم الوفد الأمريكي ممثلين عن شركات أمريكية رائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وهم: شركة بكتل (Bechtel)، وشركة سيسكو (Cisco Systems, Inc.)، وشركة هيل إنترناشيونال (Hill International)، وشركة أو إس آي/رابيسكان (OSI Systems / Rapiscan Systems)، وشركة ألفاريز آند مارسال (Alvarez & Marsal Holdings, LLC)، وشركة تي إم إي آي سي (TMEIC – Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation)، وشركة أفيفا (AVEVA Group plc)، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون وتقديم خبراتهم العالمية في مجال تطوير المواني، على أن تُستكمل فعاليات الزيارة غدًا بتفقد ميناء السخنة والتعرف على قصص نجاح المشغلين العالميين بالميناء.

بورسعيد السويس اقتصادية قناة السويس قناة السويس السفيرة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية

جانب من الحملات

حملات مكثفة بجهاز القاهرة الجديدة استعدادا للعام الدراسي

بالصور

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

المزيد