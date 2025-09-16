خلال لقائه بالسفيرة الأمريكية.. جمال الدين: نتطلع إلى تعزيز التعاون وفرص الاستثمار مع الولايات المتحدة

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة ببورسعيد، هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من ممثلي كبريات الشركات الأمريكية العالمية ، وذلك في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية في قطاع تطوير المواني والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الطاقة الجديدة والبنية التحتية، بما يدعم مكانة المنطقة كمحور تجاري ولوجستي عالمي.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين أهم إنجازات وخطط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المنطقة تمثل إحدى أهم المشروعات القومية في مصر بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل موانئها مع مناطقها الصناعية، وبنيتها التحتية العالمية التي توفر بيئة جاذبة للمستثمرين وتدعم النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أوضح أن خطط التطوير الجارية بالمواني والمناطق الصناعية تعزز من دور المنطقة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعات المستدامة.

و أكد وليد جمال الدين أن التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي يفتح آفاقًا واسعة في مجالات متعددة تتماشى مع تخصصات الشركات المشاركة في الزيارة، سواء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة، أو في تطوير الحلول الرقمية والبرمجيات الصناعية، وكذلك في أنظمة الأمن والفحص والاستشارات المالية والإدارية، مشددًا على أن هذه المجالات تمثل فرصًا واعدة للشراكات الاستثمارية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها أكدت السفيرة الأمريكية، خلال الزيارة، على سعادتها بالتواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرًا لأهمية موقعها الجغرافي، مشيرة إلى أن مشاركة الشركات الأمريكية في مشروعات تطوير المواني المصرية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ، والبنية التحتية يمكن من خلالها تحقيق الرخاء المشترك وتوفير فرص عمل وتعزيز أسس النمو الاقتصادى ، على أن يكون هذا التعاون هو خطوة نحو تعزيز الروابط القوية بين البلدين.

كما ثمنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة رؤية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن هذه الشراكة تحقق منافع متبادلة للشعبين المصري والأمريكي، وتشكل قاعدة راسخة للتنمية المستدامة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار المشترك، والتعاون المثمر بين البلدين لأجيال قادمة.



وعلى هامش الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة شملت محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، التي تقوم بتشغيلها شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وهي شركة تابعة لمجموعة "إيه بي موللر ميرسك" العالمية، إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم،وتشمل محطة الحاويات 1، المقامة على مساحة 1.2 مليون متر مربع بطول رصيف 2400 متر، وتبلغ طاقتها 4.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، 90% منها للترانزيت، 10% منها للسوق المحلي، باستثمارات تقدر بـ 1مليار دولار وتوفر أكثر من 1500 فرصة عمل.

كما تضمنت الزيارة تفقد الأعمال الجارية بمشروع شركة "سكاي " بميناء شرق بورسعيد ، حيث يتضمن المشروع محطة متعددة الأغراض على مساحة 380 ألف متر مربع، بطول رصيف 900 متر، بطاقة تشغيلية تصل إلى 8.5 مليون طن سنويًا، واستثمارات قدرها 65 مليون دولار، وتوفر نحو 550 فرصة عمل.

ويضم الوفد الأمريكي ممثلين عن شركات أمريكية رائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وهم: شركة بكتل (Bechtel)، وشركة سيسكو (Cisco Systems, Inc.)، وشركة هيل إنترناشيونال (Hill International)، وشركة أو إس آي/رابيسكان (OSI Systems / Rapiscan Systems)، وشركة ألفاريز آند مارسال (Alvarez & Marsal Holdings, LLC)، وشركة تي إم إي آي سي (TMEIC – Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation)، وشركة أفيفا (AVEVA Group plc)، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون وتقديم خبراتهم العالمية في مجال تطوير المواني، على أن تُستكمل فعاليات الزيارة غدًا بتفقد ميناء السخنة والتعرف على قصص نجاح المشغلين العالميين بالميناء.