الغرباوي يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية بمركز بورسعيد الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

شهد الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم حفل ختام الأنشطة الصيفية للمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا وتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة المولد النبوي الشريف لحفظ وتلاوة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة أمل شومان مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة دعاء البدوي مدير إدارة التدريب والأستاذة رانيا جوهر مدير إدارة تنسيق الخدمات.

وبدأت فقرات الحفل المدعوم من إدارة الوسائل التعليمية بقيادة الأستاذ عمرو عثمان بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة مدير المركز الاستكشافي والتى رحبت فيها بالضيوف الكرام وأثنت على الدعم الكبير من الأستاذ طاهر الغرباوي لكل أنشطة المركز خلال العام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ والذى ينتهى اليوم بحفل ختام الأنشطة.

وأشاد مدير المديرية خلال كلمته بجهود القائمين على المركز لتنفيذ العديد من الفعاليات التى تخدم أهداف الدولة الاستراتيجية فى النهوض بالمنظومة التعليمية كما وجه الشكر لتوجيه عام اللغة العربية تحت قيادة الأستاذ محمد عبده على جهود التوجيه والطاقم المعاون له فى المشاركة في تنفيذ مسابقة المولد النبوي الشريف لحفظ وتلاوة القرآن الكريم باعتبارها مسك الختام قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وعلى هامش حفل التكريم تفقد الأستاذ طاهر الغرباوي والحضور أنشطة المركز الاستكشافي وعروض للطلاب فى أقسام الروبوت وأشاد بجهود القائمين عليها لصقل مهارات الطلاب العلمية و الإبداعية كما تفقد سيادته المعرض الدائم للتربية الفنية باستخدام الخامات المتاحة والصديقة للبيئة موجها الشكر للقائمين على المعرض وموجها مدير المركز بتنفيذ زيارات ميدانية للطلاب خلال العام الدراسي القادم للتعرف على أنشطة المركز.