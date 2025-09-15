قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
محافظات

الغرباوي يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية بمركز بورسعيد الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

محمد الغزاوى

شهد الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم حفل ختام الأنشطة الصيفية للمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا وتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة المولد النبوي الشريف لحفظ وتلاوة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة أمل شومان مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة دعاء البدوي مدير إدارة التدريب والأستاذة رانيا جوهر مدير إدارة تنسيق الخدمات.

وبدأت فقرات الحفل  المدعوم من إدارة الوسائل التعليمية بقيادة الأستاذ عمرو عثمان بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة مدير المركز الاستكشافي والتى رحبت فيها بالضيوف الكرام وأثنت على الدعم الكبير من الأستاذ طاهر الغرباوي لكل أنشطة المركز خلال العام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ والذى ينتهى اليوم بحفل ختام الأنشطة.

وأشاد مدير المديرية خلال كلمته بجهود القائمين على المركز لتنفيذ العديد من الفعاليات التى تخدم أهداف الدولة الاستراتيجية فى النهوض بالمنظومة التعليمية كما وجه الشكر لتوجيه عام اللغة العربية تحت قيادة الأستاذ محمد عبده على جهود التوجيه والطاقم المعاون له فى المشاركة في تنفيذ مسابقة المولد النبوي الشريف لحفظ وتلاوة القرآن الكريم باعتبارها مسك الختام قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وعلى هامش حفل التكريم تفقد الأستاذ طاهر الغرباوي والحضور  أنشطة المركز الاستكشافي وعروض للطلاب فى أقسام الروبوت وأشاد بجهود القائمين عليها لصقل مهارات الطلاب العلمية و الإبداعية كما تفقد سيادته المعرض الدائم للتربية الفنية  باستخدام الخامات المتاحة والصديقة للبيئة موجها الشكر للقائمين على المعرض وموجها مدير المركز بتنفيذ زيارات ميدانية للطلاب خلال العام الدراسي القادم للتعرف على أنشطة المركز.

بورسعيد التربية والتعليم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا محافظة بورسعيد

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

وزير التربية والتعليم

تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل

محمود الخطيب

كواليس حضور محمود الخطيب في الأهلي بعد تراجع النتائج

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة: 70 مليون مشارك في برامج تمكين الشباب على مدار 7 سنوات

ممدوح عباس

المشوار طويل.. ممدوح عباس للزمالك: لا داعي لتخدير الجمهور واللاعبين

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

