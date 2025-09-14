بديل بطاقات التموين.. بدء تطبيق الكارت الموحد للدعم في بورسعيد

قالت بسمة أبو العز، مدير تحرير مجلة المصور، إن محافظة بورسعيد أعلنت عن بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد للدعم كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية، ليكون بديلاً لبطاقات التموين التقليدية، ويشمل مختلف صور الدعم الحكومي.

وأوضحت بسمة أبو العز، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المحافظة وفرت حتى الآن نحو 42 ألف كارت لصالح أرباب الأسر، على أن يتم توزيعه تدريجيًا على جميع المواطنين.

وأضافت أن الكارت الموحد سيجمع بين دعم السلع الأساسية، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن التعامل معه سيكون بنفس آلية بطاقات الفيزا، حيث يُشحن الرصيد من خلال مكاتب البريد المصري، وليس عبر البنوك.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات صرف الدعم، بما يضمن وصوله لمستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية.