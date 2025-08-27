قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي
مكافأة شهر عن كل سنة خدمة وإعفاء من الرسوم القضائية بقانون العمل..التطبيق خلال أيام
انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عراقجي: مفتشو الوكالة الذرية دخلوا إيران دون اتفاق نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
عبد العزيز جمال

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025، تشغل بال الكثر بعد تطبيق المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد.

يعتبر الكارت الموحد 2025 خطوة متطورة ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى دمج كافة الخدمات التموينية والدعم الحكومي في بطاقة ذكية واحدة. 

استخراج الكارت الموحد 2025

يأتي مشروع استخراج الكارت الموحد 2025 ليحل محل بطاقات التموين التقليدية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، مع تسهيل الإجراءات وتقليل فرص التلاعب أو الفساد.

الكارت الموحد لا يقتصر على صرف السلع التموينية فقط، بل يشمل أيضًا المدفوعات الحكومية والتأمين الصحي، ويمنح المواطنين آلية آمنة وسريعة للحصول على مستحقاتهم من خلال بطاقة واحدة متعددة الاستخدامات.

مميزات الكارت الموحد

الكارت الموحد يقدم مجموعة واسعة من المزايا، أبرزها:

  • دمج خدمات الحكومة في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية المختلفة.
  • إمكانية السحب النقدي والشراء من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة للبريد.
  • استخدام بصمة ذكية تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.
  • فتح حساب بنكي للمواطنين في الهيئة القومية للبريد دون أي تكلفة إضافية.
  • تحقيق الشمول المالي عبر تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية المختلفة.

استخدامات الكارت الموحد 2025

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، متعددة الاستخدامات، يمكن من خلالها:
1- إيداع أو استقبال مبالغ مالية مباشرة.
2- تنفيذ عمليات شراء من نقاط البيع لدى التجار.
3- صرف دعم الخبز والسلع التموينية عبر البدالين التموينيين.
4- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.
5- سداد مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

وفرت الحكومة المصرية عدة منافذ لتسليم الكارت الموحد للمواطنين، على أن يتم استلامه خلال شهر من تاريخ وصول الرسالة النصية، وفي حال التأخير يمنح المواطن شهرًا إضافيًا للاستلام من ديوان عام المحافظة، وإلا يتم إلغاء الكارت. وتشمل أماكن الحصول على الكارت:

  • مكاتب البريد المصري.
  • مكاتب التموين.
  • وحدات التأمين الصحي الشامل.
  • ديوان عام محافظة بورسعيد.

خطوات استخراج الكارت الموحد

للحصول على الكارت الموحد يجب اتباع خطوات محددة، وهي:
1- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.
2- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى شركات المحمول 

3-يجب على المواطن إحضار بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل، وبيانات أفراد الأسرة عند التقديم.
4- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى المستحقين فقط.
5- إرسال رسالة نصية للمواطن لإبلاغه بموعد ومكان استلام الكارت.

أهمية الكارت الموحد في منظومة الدعم

يمثل الكارت الموحد نقلة نوعية في إدارة الدعم الحكومي، فهو يجمع بين الشمول المالي والتحول الرقمي في آن واحد، كما يتيح للحكومة متابعة دقيقة لحركة الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا. 

إضافة إلى ذلك، يسهل الكارت على المواطنين الحصول على أكثر من خدمة في بطاقة واحدة، مما يختصر الوقت والجهد، ويحقق مستوى أعلى من الشفافية في إدارة الموارد.

تفاصيل إطلاق الكارت الموحد

 وكانت قد أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية 23-3-2025،عن بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أبريل.

يأتى ذلك فى ضوء موافقة الدكتور رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتى تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد فى محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة فى محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية .

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد.

خدمات صرف السلع التموينية 

وتعم الاعداد نحو تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطنى بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التموينى، وذلك بدءا من شهر مارس الماضي ، مع تفعيل مرحلي لمنظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد بدءا من أول أبريل الماضي بمناطق واستحقاقات مختلفة .

 توظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين

وفى هذا السياق أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى وحوكمتها، مضيفا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والاشراف الفنى الكامل على المشروع ، موضحًا انه تم البدء فى تسليم مواطنى بورسعيد الكارت الموحد فى أغسطس 2023 والوقوف على التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة .

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد فى صرف الدعم التموينى، يأتى فى إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التموينى الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالى.

ويساهم الكارت الموحد فى إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أهمية منظومة الكارت الموحد مع إمكانيه استيعابه لأية خدمات مستقبلية .

الكارت الموحد استخراج الكارت الموحد 2025 مميزات الكارت الموحد أماكن الحصول على الكارت الموحد خطوات استخراج الكارت الموحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

الدكتورة سلمى يسري

تكليف الدكتورة سلمى يسري بالعمل مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي

المطران جان ماري شامي

المطران شامي يختتم اليوم الثاني من الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

السياحة

السياحة والآثار تعلن فتح باب التقدم لبرنامج cheveninig بـ إنجلترا ..مستند

بالصور

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد