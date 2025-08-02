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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين

الكارت الموحد
الكارت الموحد
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين، والتي تواصل الحكومة جهودها نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وذلك من خلال إطلاق الكارت الموحد كأداة حديثة تدمج بين خدمات الدعم التمويني، والتأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية، ضمن بطاقة ذكية واحدة.

الكارت الموحد

ويأتي الكارت الموحد 2025 في إطار دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.


الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 

الكارت الموحد هو بطاقة ذكية تصدرها الدولة، تتيح للمواطنين الاستفادة من عدة خدمات حكومية في بطاقة واحدة، تشمل:
صرف الدعم التمويني.
الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.
تنفيذ المدفوعات الحكومية.
الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية المعتمدة.
السحب والإيداع من خلال ماكينات الهيئة القومية للبريد.

ويهدف هذا التكامل إلى تقليل التعامل الورقي، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية دون تعقيدات، بما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويسرع من وتيرة تقديم الدعم.

مميزات الكارت الموحد 2025

يمثل الكارت الموحد أداة مهمة لتحسين منظومة الدعم والخدمات، ويوفر العديد من المزايا، أبرزها:
دمج خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات في بطاقة واحدة.
إمكانية السحب والإيداع من ماكينات البريد المصري.
استخدام البصمة الذكية للتحقق من هوية المواطن وضمان وصول الدعم للمستحقين.
سهولة الشراء عبر التجار المعتمدين بنقاط البيع الإلكترونية.
تقليل فرص التلاعب أو الاستغلال الخاطئ للدعم.
سهولة استخراج بدل فاقد أو تالف من خلال منصة مصر الرقمية.

وتسهم هذه المزايا في تطوير تجربة المواطن  في التعامل مع الخدمات الحكومية، وتسهيل عملية الحصول على الدعم بطريقة آمنة ومضمونة.


خطوات استخراج الكارت الموحد عبر منصة مصر الرقمية

وفرت الحكومة طريقة سهلة لاستخراج الكارت الموحد إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك عبر الخطوات التالية:
    1.    التوجه إلى أحد مكاتب البريد المصري لفتح حساب وربط البطاقة بالبيانات الشخصية.
    2.    تسجيل البيانات الأساسية على منصة مصر الرقمية، وتشمل الرقم القومي ورقم الهاتف.
    3.    إجراء بصمة الإصبع لتوثيق الهوية والتحقق من المستفيد.
    4.    استلام رسالة نصية تتضمن موعد ومكان استلام البطاقة.
    5.    التوجه إلى الجهة المحددة لاستلام الكارت الموحد، سواء مكتب بريد أو مركز تموين أو مركز تأمين صحي.

كما تتيح البوابة خدمة استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب للمقرات الحكومية.

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