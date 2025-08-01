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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتقدم على كلية.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي
محمد غالي

يبحث الطلاب الراغبون في التقديم على الكليات أو المعاهد عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025، للتقديم في الجامعات المختلفة والتي تتطلب شروط التقديم عادة بطاقة رقم قومي سارية.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف الأوراق المطلوبة حسب نوع المعاملة، وجاءت كالتالي:
لأول مرة: صورة من شهادة الميلاد الإلكترونية.
إثبات محل الإقامة: تقديم إيصال مرافق حديث مثل فاتورة كهرباء أو مياه.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

تحدد رسوم البطاقة وفقا لنوع وسرعة الخدمة:
الخدمة الفورية: 800 جنيه (استلام فوري عبر السيارات النموذجية).
VIP إكسبريس: 515 جنيها (استلام خلال 30 دقيقة).
الخدمة الخاصة: 175 جنيها (استلام خلال 24 ساعة).
الخدمة العاجلة: 125 جنيها (استلام خلال 3 أيام).
الخدمة العادية: 50 جنيها (استلام خلال 15 يوما).

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

وفرت وزارة الداخلية مجموعة متنوعة من الوسائل لاستخراج البطاقة، منها:
مكاتب السجل المدني.
ماكينات السجل المدني الذكية.
البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
السيارات المتنقلة.
خدمة أحوال إكسبريس.

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراج البطاقة من المنزل عبر الإنترنت

إصدار بدل فاقد أو تالف من خلال بوابة مصر الرقمية

يمكنك استخراج بطاقة رقم قومي جديدة أو بدل فاقد/تالف إلكترونيا باتباع الخطوات التالية:
1.زيارة بوابة مصر الرقمية.
2.تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
3.اختيار قسم “خدمات الأحوال المدنية”.
4.الضغط على “بدل فاقد” أو “بدل تالف”.
5.الموافقة على الشروط ثم النقر على “بدء الخدمة”.
6.إدخال البيانات المطلوبة وتحديد العنوان.
7.اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.
8.تأكيد الطلب واستلام البطاقة في الموعد المحدد.

ثانيا: تجديد البطاقة عبر موقع وزارة الداخلية


1.الدخول إلى موقع وزارة الداخلية moi.gov.eg.
2.تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
3.اختيار نوع الخدمة المطلوبة.
4.تعبئة النموذج بالمعلومات ورفع المستندات إلكترونيا.
5.اختيار وسيلة الدفع وطريقة استلام البطاقة.
6.تأكيد البيانات وإرسال الطلب.

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