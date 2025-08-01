التنمية الصناعية تمنح رخصة إنتاج بيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن قبول العطاء الفني المقدم من مصر الوطنية للصلب - عتاقة، بما يؤهلها للمشاركة في المزايدة المحدودة رقم (7) لسنة 2025، الخاصة بمنح رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر "البيليت" بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا وباستثمارات تصل إلى 13 مليار جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، من خلال طرح تراخيص جديدة لتصنيع الحديد والصلب، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على واردات البيليت، وتلبية احتياجات السوق المصري المتنامية، إلى جانب دعم خطط الدولة في زيادة الصادرات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

دفعة قوية لقطاع الحديد والصلب المصري

ويمثل تأهل المصنع لهذه المرحلة من المزايدة دفعة قوية لقطاع الحديد والصلب المصري، ويعكس ثقة الحكومة في قدرات الشركات الوطنية الرائدة، ويؤكد التزام الدولة بتهيئة بيئة صناعية تنافسية ومحفزة على النمو، تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.