قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخطاء المصلين يوم الجمعة .. احذر من 11 خطأ تضيع ثواب الصلاة
سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ ويدعو الجالية لممارسة حقها الديمقراطي بحرية ونزاهة
ماجد سعد: 3 مقار لتصويت المصريين في ألمانيا بـ انتخابات الشيوخ
دعاء مكتوب لتجنب أذى الحاسد ويبطل العين
تعزيز الشراكة المصرية-الموزمبيقية.. اتصال بين عبدالعاطي ولوكاس لبحث التعاون المشترك
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور
قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال العائق الوحيد أمام استكمال انتشار القوات
وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ومحلية تنفيذ المسح الجوي للثروات التعدينية
التنمية المحلية: إزالة 45891 تعدٍ و24 ألف من المتغيرات غير القانونية
تراجع كبير في 12 سلعة بينها البيض والمكرونة والشاي.. وارتفاع هذه السلع
كامل الوزير يتفقد مواقع تنفيذ القطار السريع بين مطروح والإسكندرية
الأردن.. إحباط محاولة لاختراق الحدود.. وتدخل عاجل للقوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنمية الصناعية تمنح رخصة إنتاج بيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية
محمد صبيح

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن قبول العطاء الفني المقدم من  مصر الوطنية للصلب - عتاقة، بما يؤهلها للمشاركة في المزايدة المحدودة رقم (7) لسنة 2025، الخاصة بمنح رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر "البيليت" بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا وباستثمارات تصل إلى 13 مليار جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، من خلال طرح تراخيص جديدة لتصنيع الحديد والصلب، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على واردات البيليت، وتلبية احتياجات السوق المصري المتنامية، إلى جانب دعم خطط الدولة في زيادة الصادرات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

دفعة قوية لقطاع الحديد والصلب المصري

ويمثل تأهل المصنع  لهذه المرحلة من المزايدة دفعة قوية لقطاع الحديد والصلب المصري، ويعكس ثقة الحكومة في قدرات الشركات الوطنية الرائدة، ويؤكد التزام الدولة بتهيئة بيئة صناعية تنافسية ومحفزة على النمو، تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية العطاء الفني المقدم من  مصر الوطنية للصلب عتاقة مصر الوطنية للصلب عتاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان

وفاة ومصابين في حفل محمد رمضان بعد انفجار الفاير شو أمام الجمهور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة في هذه الكليات.. بشرى للطلاب بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ام مكة

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

تنسيق الجامعات 2025

93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

الضابط المذكور

مستقيل ومريض نفسي.. مصدر أمني يكشف حقيقة المقطع الصوتي المنسوب لضابط شرطة

ترشيحاتنا

محكمة

التصريح بدفن جثة فكهاني لقى مصرعه في مشاجرة ببنها

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير 600 منزل بالمناطق الأكثر احتياجا

ضمن مبادرة ترميم 600 منزل.. محافظ أسيوط يتابع إعادة تأهيل مساكن المصلى

محافظ الأقصر يلتقي أهالي الإقالتة ويستجيب لمطالبهم الخدمية

محافظ الأقصر يلتقي أهالي الأقالتة ويستجيب لمطالبهم الخدمية

بالصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

سوت جذابة.. أمينة خليل تستعرض جمالها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

اتخلص من تساقط الشعر بـ 10 طرق طبيعية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فستان البحر .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد